125. rocznica śmierci Johannesa Quistorpa, szczecińskiego filantropa

Olga Dąbkiewicz i Dorota Pundyk. Fot. Joanna Skonieczna [Radio Szczecin] Fot. Joanna Skonieczna [Radio Szczecin]

Koncerty, akcje społeczne, spacery i wykłady - tak Szczecin uczci Johannesa Quistorpa. W czwartek wypada 125. rocznica śmierci filantropa.

Był przedsiębiorcą dzięki któremu powstało m.in. Pogodno, Łękno, Park Kasprowicza, Jasne Błonia i Syrenie Stawy.



Tę niezwykłą postać chcą przypomnieć organizatorzy wielu imprez i spotkań. W czwartek o godzinie 19.00 koncert organizowany przez Akademię Sztuki w Szczecinie - informuje Dorota Pundyk, dokumentująca od lat historię rodziny Quistorpów.



- To będzie muzyka epoki. Właśnie o to chodziło w tym naszym koncercie, więc będą grane utwory Emilie Mayer. Dwie sonaty na fortepian i wiolonczelę, a muzykami będą Dominik Franczuk i Klaudia Naworska - mówi Pundyk.



Zaplanowano także spacer śladami twórców szczecińskich dzielnic. Organizatorzy zapraszają 19 maja o godzinie 12. Warto się wybrać, bo byli to byli niezwykli ludzie - przyznaje Olga Dąbkiewicz, animatorka kultury retro.



- Widzę w nim coś więcej niż człowieka. Taką dobroć płynącą z jego serca. Przede wszystkim ufundowanie tych budowli architektury. Myślę, że Szczecin ma się czym pochwalić, no i przede wszystkim Park Kasprowicza - mówi Dąbkiewicz.



Natomiast w sobotę miejski konserwator zabytków Michał Dębowski organizuje akcję porządkowania i poszukiwania artefaktów w okolicy wieży Quistorpa. Początek działań w Lasku Arkońskim o godzinie 11.