Jest nowy Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wicemarszałkami województwa zostali Anna Bańkowska i Jakub Kowalik z Koalicji Obywatelskiej, będą reprezentować wschodnią część Pomorza Zachodniego. Na członków zarządu zostali powołani Bogdan Jaroszewicz z Lewicy oraz Marcin Łapeciński z Trzeciej Drogi.

- To są bardzo doświadczeni samorządowcy - podkreśla marszałek województwa Olgierd Geblewicz. - Głęboko wierzę w to, że ten zespół będzie dynamicznie rozwijał Pomorze Zachodnie. Mam tutaj do czynienia z osobami nowymi w zarządzie, więc już rozmawialiśmy, że pewnie wyzwaniem będzie to, żeby szybko przejęli swoje obowiązki i się wdrożyli, bo to jest niezbędne. Ale ja tutaj obiecuję jako osoba z największym w tym gronie doświadczeniem pełne wsparcie i ja głęboko wierzę w to, że nasza współpraca będzie się układała harmonijnie.



Bogdan Jaroszewicz to doświadczony samorządowiec. Pracował już w Urzędzie Marszałkowskim po reformie administracyjnej w 1999 roku. A jakimi obszarami będzie zajmował się obecnie? - Inwestycjami, które są do zrealizowania przez samorząd województwa zachodniopomorskiego oraz edukacją, w tym też kwestiami informatycznymi i bezpieczeństwem - wymienił Jaroszewicz.



Marcin Łapeciński z PSL-u będzie zajmował się obszarami wiejskimi. Jest rolnikiem z gminy Bielice w powiecie pyrzyckim. - Ze swojej strony mogę tylko zadeklarować, że będę robił wszystko, żeby mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego i cały region się rozwijał jak najlepiej, tylko będzie mógł - zapewnił Łepeciński.



Podczas posiedzenia wybrano nowych wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, zostali nimi: Janusz Żmurkiewicz z Koalicji Obywatelskiej, Marcin Przepióra z Koalicji Samorządowej oraz Sebastian Szwajlik z Trzeciej Drogi.