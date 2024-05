Kolorowo i wesoło. Ulicami Szczecina przeszła Parada Skandynawska [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Trolle, muminki, szczudlarze, folkowa muzyka, miękkie koce i dobre jedzenie w stylu "hygge" wypełniły ulice i place Szczecina.

Ponad trzysta osób: przedszkolaków, studentów i seniorów, wzięło udział w paradzie skandynawskiej w Szczecinie.



- Ja jestem Wikingiem. - A trollem z bajki. - To jest hełm wikingów. Bardzo stylowy, jeszcze do tego jest toporek. Mamy oczywiście imitować naszych północnych przyjaciół. - Chcemy jak najlepiej się zaprezentować i połączyć to z kulturą skandynawską, która nas otacza. - To wszystko zbiera i łączy ze sobą ludzi. - Bardzo fajna muzyka. Mi się podoba. Jest kolorowo, bajkowo, dużo różnych postaci - mówią uczestnicy.



Korowód nordycki udał się w przyjaznej piknikowej atmosferze na szczecińskie Jasne Błonia.