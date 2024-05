Goście "Kawiarenki Politycznej" o planach Krzystka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Budowa nowej szkoły przy ulicy Cukrowej czy inwestycje proekologiczne. To niektóre z celów w nowej kadencji Piotra Krzystka. Prezydent przedstawił plan swoich rządów na ostatniej sesji rady miasta.

Marcin Przepióra, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego podkreśla, że cele związane z ekologią to istotny element rozwoju miasta.- Myślę, że cele są bardzo ambitne i bezpośrednio wynikają z oczekiwań mieszkańców. To, co widzę np. na profilu pana prezydenta, dialog z mieszkańcami, to są zawarte właściwie wszystkie postulaty, które tam znajduję.



Radny miejski Maciej Kopeć sceptycznie odnosi się do deklaracji prezydenta.- Trzeba pamiętać, że pan prezydent rządzi od 2006 roku i tak z mozołem realizuje te poszczególne cele. Gdyby popatrzeć na północy czy wiele mieszkań w centrum, to daleko tutaj od ideału, łagodnie mówiąc. Czyli to są oczywiście wyzwania. Tylko że tym wyzwaniom pan prezydent jakoś słabo daje radę.



Prezydent Piotr Krzystek został wybrany na kolejną kadencję w pierwszej turze ostatnich wyborów samorządowych.