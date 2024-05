Media mówią prawdę? Radio Szczecin współorganizatorem debaty

źródło: materiały organizatorów

Prawda czy fałsz, czyli jak weryfikować treści medialne - m.in. na te pytania odpowie dwudniowa debata pt. "Edukacja Medialna".

To wspólny projekt Radia Szczecin i Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.



Start w środę o 11:00 w budynku uczelni przy ul. Monte Cassino - mówi Michał Ruczyński z Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie: - Ta debata jest odpowiedzią na to, co dzieje się dookoła nas, czyli na dezinformację czy sztuczną inteligencję. Napływ tych informacji w mediach społecznościowych jest ogromny, a wśród nich znajdziemy niestety także szereg niesprawdzonych informacji.



Wykłady poprowadzą m.in. dziennikarze Radia Szczecin i Telewizji Polskiej.



- Te wykłady będą ukazywały pewnego rodzaju analogie, aby pracować na konkretnych - jak to się dzisiaj mówi - "cases", po polsku przykładach. Chodzi o to, aby pokazać, gdzie te manipulacje są i jak ich unikać... - dodaje Ruczyński.



Debata jest bezpłatna. Wciąż są wolne miejsca.