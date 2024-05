PiS: chcemy wsłuchać się w głos ludzi kultury [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Radni Prawa i Sprawiedliwości zapowiadają pomoc szczecińskim artystom.

To odzew na list otwarty twórców i animatorów kultury do władz miasta. Domagali się w nim m.in. większych nakładów na kulturę i bardziej przejrzystych procedur dzielenia pieniędzy dla twórców.



- Domagamy się zwołania nadzwyczajnego posiedzenie komisji kultury - mówi radny PiS, Krzysztof Romianowski: - Myślę, że ta komisja się odbędzie, bo ona jest niezwykle ważna. W apelu czytamy o czym tak naprawdę mówią nasi artyści, przede wszystkim o niedoszacowaniu finansowym kultury, ale też i kwestii związanej z nagrodami i grantami. My dzisiaj musimy wsłuchać się w ten głos...



- Na komisję kultury będziemy chcieli zaprosić sygnatariuszy tego listu - zapowiada Maciej Kopeć, z klubu radnych PiS: - Także chcemy, żeby to było szersze otwarcie, żeby te środowiska, które są zainteresowane funkcjonowaniem kultury i artystów, te instytucje i organizacje, żeby mogły zabrać głos.



Autorzy listu chcą zmiany regulaminów konkursów i znaczącego zwiększenia środków na kulturę.



Zdaniem radnych PiS-u, można znaleźć pieniądze na kulturę w rezerwie budżetowej miasta.

