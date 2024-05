Powrócą burze z gradem i ulewnym deszczem

Synoptycy zapowiadają powrót burz z ulewnym deszczem i gradem. Najsilniejsze przejdą przez zachodnią, centralną i południową Polskę.

⚠️UWAGA⚠️



‼️ NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️



⚡BURZE 1 i 2°🟡🟠



⛈️Prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 25 mm do 40 mm, lokalnie 55 mm oraz porywy wiatru do około 80 km/h. Miejscami grad.

➡️https://t.co/DIkhkQRy0k#burza pic.twitter.com/orYXeiNlZQ — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) May 21, 2024

⛈️Nad nasz kraj od płd. zach. nasuwa się front atmosferyczny z chmurami. Dziś wystąpią gwałtowne burze z silnymi opadami deszczu. Możliwe są znaczne utrudnienia szczególnie w PL zach. i płd.

🕙Od godz. 10:00 wystartuje live stream pogodowy #IMGWlive. Zostańcie z nami👀.#IMGW pic.twitter.com/XqTleIwlmE — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) May 22, 2024

W czasie burzy może spaść do kilkudziesięciu litrów deszczu na metr kwadratowy.- Burzom lokalnie towarzyszyć będą intensywne opady deszczu osiągające nawet do ok. 40-50 litrów na metr kwadratowy, opady gradu oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę - zapowiadał Jakub Gawron z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.Natomiast na północnym wschodzie mogą występować słabe burze, z opadami deszczu do 15 litrów na metr kwadratowy.W Polsce burzowo ma być do końca tygodnia.