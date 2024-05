"Kluczowa może być rola kurierów"

Fot. Organizator Fot. Organizator

Innowacje w logistyce miejskiej i czy sztuczna inteligencja będzie wkrótce dostarczać zamówione przez nas paczki? To niektóre z tematów międzynarodowej konferencji Green Cities, która odbywa się w Szczecinie.

Jak mówi prof. Stanisław Iwan - dziekan wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Morskiej w Szczecinie - coraz więcej osób starszych dokonuje zakupów w internecie, rozwiązania technologiczne muszą być dostosowane do ich potrzeb - a kluczowa może być tutaj rola kurierów.



- My musimy zacząć zastanawiać się, kim jest kurier. Będzie on miał coraz częściej do czynienia z osobami starszymi; z osobami, które czasem niedowidzą, niedosłyszą. Kurier musi być osobą cierpliwą. Generalnie uważam, że kurier powinien być zawodem publicznego zaufania, w coraz większym stopniu - powiedział prof. Iwan.



Jest wiele sposobów na rozładowanie korków w naszych miastach. Jednym z nich są strefy załadunku i wyładunku dla przewoźników cargo, ale takich rozwiązań jest wciąż zbyt mało, co podkreśla prof. Maja Kiba-Janiak z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.



- Jednym z takich rozwiązań jest mikrocentrum, które stanowi miejsce, do którego przedsiębiorstwa kurierskie dostarczają towary, następnie z tego miasta one są dystrybuowane do centrum miasta za pomocą rowerów cargo. Strefy rozładunku, załadunku, wykorzystanie sztucznej inteligencji do sterowania ruchem, wprowadzanie zielonych fal, monitorowanie ruchu w mieście, żeby można rozładować go w godzinach szczytu - wymienia prof. Kiba-Janiak.



Międzynarodowa Konferencja Green Cities organizowana jest przez Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Politechniki Morskiej, pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.