Goście "RSnW" o tym, jak zachęcić młodych do głosowania w eurowyborach?

Poprzez media społecznościowe, autorytety i starsze osoby, można zachęcić młodych ludzi do pójścia na wybory do europarlamentu - twierdzą goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Przekonać mogą na przykład influencerzy, którzy są popularni wśród młodzieży na Instagramie - twierdzi Martyna Kawiak, wiceprzewodnicząca młodzieżowego sejmiku województwa zachodniopomorskiego. - Czy to nawet profile na Instagramie, konta influencerów, którzy zazwyczaj zajmują się czymś innym, promują to, żeby iść na wybory i myślę, że robią to z premedytacją, żeby młodszych wyborców zachęcić i pokazać im, jak to jest ważne.



Nasz sejmik zachęca młodych na pójście do wyborów - dodaje Maciej Dąbrowski, przewodniczący młodzieżowego sejmiku województwa zachodniopomorskiego. - Dokładnie komisja do spraw międzynarodowych nakręciła taki filmik i jest on w naszych mediach społecznościowych, dlaczego warto iść na te wybory i dlaczego warto, mimo wszystko wspierać tą politykę europejską. Przed chwilą mieliśmy wybory samorządowe i mówiliśmy, że polityka samorządowa dotyczy nas, ale polityka europejska też dotyczy nas, bo to samorządy kształtują z pieniędzy europejskich naszą przyszłość i przyszłość młodych ludzi.



Wybory do europarlamentu odbędą się 9 czerwca.