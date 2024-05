Plac WOŚP w Szczecinie. Owsiak: miasto jest piękne [ZDJĘCIA]

Wideo: Weronika Łyczywek [Radio Szczecin], montaż Maciej Papke [Radio Szczecin]

Plac Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy znalazł się na szczecińskiej Łasztowni.

To właśnie tu od wielu już lat rozbłyska światełko do nieba, odbywają się licytacje, biegi i największe orkiestrowe imprezy - mówił Jerzy Owsiak, prezes Fundacji WOŚP.



- Dla nas Szczecin jest ważnym miejscem, kiedy mówimy o najpiękniejszym festiwalu świata. Zapraszam Was, abyście byli razem z nami. Dziękuję za finał i ci, którzy grali, bardzo wam dziękuję. Jakby ukoronowaniem tego wszystkiego jest ten plac imienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Trzymajcie się, dbajcie o swoje miasto, bo jest piękne - mówi Owsiak.



Na Łasztowni jest już tabliczka informująca o nowej nazwie placu. Znajduje się przy charakterystycznym napisie "Szczecin". Chcemy więcej takich miejsc - mówiła jedna z uczestniczek uroczystości.



- Bardzo cieszymy się, że mamy taki plac w Szczecinie. Potrzebujemy jeszcze jakieś miejsce drugie, most w centrum miasta albo rondo. Żeby starsi ludzie też mogli przyjść, tu jest fajnie dla młodzieży. Chcemy jeszcze jeden - mówi mieszkanka miasta.



Szczecin to 83. miasto na mapie Polski, gdzie znajduje się miejsce z nazwą Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.