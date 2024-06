Mniej ślubów, ale i mniej rozwodów w regionie

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Mniej małżeństw, ale też mniej rozwodów zanotowano w województwie zachodniopomorskim w 2023 r. w porównaniu do roku poprzedniego - tak wynika z danych Urzędu Statystycznego w Szczecinie.

W zeszłym roku zawarto w województwie 6,2 tys. związków małżeńskich - to o 8,2 proc. mniej niż rok wcześniej. Zmniejszył się odsetek małżeństw wyznaniowych - stanowiły 28,9 proc. w porównaniu do 33,5 proc. w 2022 r.



Zanotowano też spadek liczby rozwodów - o 21,1 proc. Rozwiodło się 2,6 tys. par, z czego trzy czwarte to osoby mieszkające w miastach.



Orzeczono też prawomocnie 18 separacji - w 2022 roku było ich 28.