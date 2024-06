Parkingi dla hulajnóg, ograniczenie prędkości i strefy bez wjazdu

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Kołobrzeg chce uporządkować funkcjonowanie elektrycznych hulajnóg na terenie miasta. Na ulicach powstały parkingi dla jednośladów.

49 miejsc parkingowych dla hulajnóg wyznaczyły władze Kołobrzegu. To efekt porozumienia z trzema operatorami, których urządzenia można wynająć na terenie miasta. Urzędnicy chcą w ten sposób uporządkować miejscowe ulice.



Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska nie ukrywa, że hulajnogi w ostatnich latach sprawiały wiele problemów.



- Gdybym zapytała, kto nie widział nigdy w życiu źle zaparkowanej hulajnogi, to pewnie byłby problem ze znalezieniem takiej osoby. Jestem pełna optymizmu, że uda nam się wreszcie uporządkować sprawę związaną z parkowaniem i użytkowaniem hulajnóg - mówi Mieczkowska.



Parkingi dla jednośladów powstały w dwóch kluczowych częściach miasta, czyli centrum i w dzielnicy uzdrowiskowej. Jednocześnie wyznaczone zostały strefy, w które wypożyczone hulajnogi nie wjadą. Urządzenia wyłączą się przy próbie dojazdu przed miejscowy ratusz, czy na nadmorską promenadę.



Jednocześnie operatorzy zdecydowali się ograniczyć prędkość jednośladów do maksymalnie 20 km/h. Wszystko to ma poprawić bezpieczeństwo nie tylko użytkowników urządzeń, ale również innych uczestników ruchu.