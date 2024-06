Co nowego na Sunrise Festival? [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Już za sześć tygodni Kołobrzeg ponownie stanie się polską stolicą muzyki elektronicznej. Trwają przygotowania do Sunrise Festival 2024.

Światowe gwiazdy i trzydniowa zabawa na lotnisku w kołobrzeskim Podczelu - to stały element festiwalu Sunrise. Już w lipcu na czterech scenach nad morzem wystąpi blisko 80 artystów, w tym tak znani, jak Armin van Buuren czy ATB. Nie zabraknie jednak także nowości.



Krzysztof Bartyzel, pomysłodawca wydarzenia zapowiada, że jedną z nich będzie występ kilkudziesięcioosobowej orkiestry, która zagra podczas koncertu The History of Sunrise.



- Prawdziwa orkiestra, która już teraz ćwiczy największe przeboje festiwalu Sunrise z tych 20 lat. Producentem orkiestry oraz aranżerem jest Andrzej Gromala, czyli DJ Gromee - powiedział Bartyzel.



Tegoroczny Sunrise Festival zaplanowano w dniach 19-21 lipca. Codziennie na terenie imprezy bawić się ma kilkadziesiąt tysięcy osób.