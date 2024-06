Trzebieski kompleks wypoczynkowy do sprzedania [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Trzebieski kompleks wypoczynkowy, należący do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, zostanie sprzedany lub też wydzierżawiony.

Zdaniem burmistrza Krystiana Kowalewskiego, to obecnie jedyna możliwość, aby "przywrócić to miejsce do życia".



- Koncepcję w przybliżeniu znamy. Teraz szukamy inwestora, który jest gotów doprecyzować tę koncepcję i stworzyć ośrodek z prawdziwego zdarzenia. Wymaga to ogromnych nakładów finansowych, których gmina nie jest w stanie udźwignąć. Zamierzamy ogłosić konkurs ze sposobem zagospodarowania tego terenu. Jeżeli pojawią się koncepcje, w których będą zawarte takie rozwiązania, które idą w kierunku naszego myślenia, to pewnie taka transakcja będzie zawarta i - że tak powiem - Trzebież zyska nowe tchnienie, nowe życie... - podkreśla Kowalewski.



Przetarg na sprzedaż lub wieloletnią dzierżawę ośrodka wypoczynkowego w nadzalewowej Trzebieży, gmina Police ogłosi jeszcze w tym roku.