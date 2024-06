Kilkaset tysięcy kart do głosowania czeka na ten jeden dzień [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Prawie 300 tysięcy zaplombowanych kart do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w magazynach szczecińskiego magistratu.

8 czerwca zostaną przewiezione do komisji wyborczych, gdzie zostaną policzone i sprawdzone - czy nie są uszkodzone.



- Dla każdego wyborcy po jednej karcie. Jesteśmy przygotowani na frekwencję prawie stuprocentową. To jest blisko 4,5 tony kart, które musimy sprawnie w sobotę dostarczyć, aby komisje mogły je sprawdzić, przeliczyć i w niedzielę bez problemu wydawać je wyborcom - tłumaczy Rafał Miszczuk, pełnomocnik do spraw wyborów miasta Szczecin.



Do czwartku można pobrać zaświadczenie do prawa do głosowania w dowolnym miejscu w kraju i zagranicą.



- Z takim zaświadczeniem o prawie do głosowania, które ma specjalny hologram, możemy w dowolnym miejscu w kraju wejść do takiej komisji wyborczej, wylegitymować się dokumentem tożsamości, oddać zaświadczenie o prawie do głosowania i bez problemu zagłosować - dodaje Miszczuk.



W Szczecinie jest 210 komisji wyborczych. Wybory do Europarlamentu już w tę niedzielę, 9 czerwca. Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7.00 do 21.00.