Kandydaci do Parlamentu Europejskiego o Zielonym Ładzie [ZDJĘCIA]

Zielony Ład jest "do wyrzucenia" albo "do modyfikacji" - tak pakiet inicjatyw dla neutralności klimatu ocenili kandydaci do Parlamentu Europejskiego z okręgu zachodniopomorsko-lubuskiego w debacie Radia Szczecin.

- Zielony Ład musi trafić do kosza - przekonywał Artur Szałabawka z Prawa i Sprawiedliwości: - Dążenie do samozagłady Europy polega m.in. na tym, że gospodarka rolna, gospodarka spożywcza ma być wyprowadzona z Europy do innych krajów, do Ameryki Południowej i do innych krajów poza Europą - dodał Szałabawka.Pakiet jest "do wyrzucenia" w kształcie stworzonym przez komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego - zaznaczył Michał Kamiński z Trzeciej Drogi: - Także dlatego, że kompletnie nie uwzględnia specyfiki polskiego rolnictwa i nie uwzględnia specyfiki także rolnictwa w Zachodniopomorskiem. Ja trzykrotnie spotykałem się tutaj w Zachodniopomorskiem z protestującymi rolnikami i chcę państwu powiedzieć: "Wyrzucimy Zielony Ład do kosza".Przeciwko wyrzucaniu Zielonego Ładu do kosza jest natomiast Bartosz Baszczyński z Lewicy. Przekonywał, że trzeba go jednak zmodyfikować.- Kwestia związana z np. węglem... Polska wiadomo, jest w miksie energetycznym. I tutaj musimy zauważyć, że wyśrubowane normy mogą uderzać w bezpieczeństwo energetyczne Polski - podkreślał Baszczyński.Debata kandydatów do Parlamentu Europejskiego skończyła się na antenie Radia Szczecin, ale trwa jeszcze na naszej stronie internetowej, na radiowym facebooku i na kanale Youtube.