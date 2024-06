Niemcy będą kontrolować więcej swoich granic

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Cykliczne kontrole na granicy z Niemcami - wprowadzone od października ubiegłego roku - mają przeciwdziałać nielegalnej migracji. To temat wrażliwy i oburzający szczególnie kierowców przez tworzące się korki na przejściach granicznych m.in. w Kołbaskowie.

Taki mamy czas - komentuje Irena Strożyńska, konsul honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Szczecinie.



- Niestety są uciążliwe. Natomiast trzeba mieć zrozumienie ze względu na sytuację, w której jesteśmy, na nielegalnych imigrantów. Rząd niemiecki ma, tak samo jak rząd polski, ma prawo ustalić kontrole na swoich granicach. To nie oznacza zamknięcia granicy, tylko to oznacza wzmożone kontrole. Taki mamy akurat czas. Myślę, że musimy go przetrwać - mówi Strożyńska.



Do 19 lipca możliwe są tymczasowe kontrole na wszystkich niemieckich granicach obejmujących przejścia graniczne z Danią, Francją i krajami Beneluksu, na których dotąd ich nie było. Ma to związek z rozpoczynającymi się 14 czerwca Mistrzostwami Europy w piłce nożnej.