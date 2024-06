Świnoujście zmieni na lato rozkład jazdy

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Rozkładu jazdy miejskiej komunikacji w letniej odsłonie można się spodziewać w Świnoujściu. Autobusy mają być dopasowane do pociągów i ułatwić mieszkańcom i turystom poruszanie po mieście.

Zmiany w wakacyjnym rozkładzie jazdy mają zachęcić mieszkańców i turystów do korzystania z miejskiej komunikacji i tym samym zmniejszyć liczbę pojazdów w centrum mówi Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia.



- Pracujemy wspólnie nad zaproponowaniem mieszkańcom Świnoujścia takiego letniego rozkładu jazdy, który umożliwiłby sprawniejsze poruszanie się komunikacją publiczną - mówi Agatowska.



A co mieszkańcy zmieniliby w świnoujskiej komunikacji?



- Oczywiście, że za rzadko. Jeżeli ludzie jeżdżą, korzystają z autobusu, to jest stanowczo za rzadko. - Powinno miasto z komunikacją trochę usiąść, porozmawiać, dopasować do mieszkańców. Bo co jadę, a jeżdżę często, to proszę pani, starsi ludzie i każdy mówi to samo. Nie, że nie może jechać - mówią mieszkańcy.



Dogodniejszy rozkład, to plan nowego samorządu nie tylko na lato, ale cały rok.