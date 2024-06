Szpital w Zdrojach otrzymał łóżka dla rodziców małych pacjentów [ZDJĘCIA]

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

Cztery nowe łóżka dla rodziców małych pacjentów trafiły do szpitala w szczecińskich Zdrojach. Przekazali je przyjaciele Fundacji Ronalda McDonalda ze Szczecina.

To wyraz wsparcia dla rodzin hospitalizowanych dzieci - podkreślają lokalni przedsiębiorcy.



- Wiemy, że są duże potrzeby w zakresie opieki nad dziećmi, rehabilitacji. To są łóżka-fotele dla rodziców, którzy decydują się spędzać czas ze swoimi dziećmi, które znajdują się na terenie szpitala - mówi Artur Pokorski.



- Jesteśmy również rodzicami i dziadkami. Są różne sytuacje. To nie jest dar wielkiego serca, ale zrozumienie potrzeb - mówi Paweł Kurka.



Łóżka bardzo się przydadzą - zapewnia Edyta Kęsik, pielęgniarka oddziałowa z Chirurgii Dziecięcej.



- W porze nocnej mają możliwość pełnego rozłożenia do pozycji horyzontalnej. Są miękkie i wygodne. Mam nadzieję, że chociaż w tych krótkich trudnych chwilach, dadzą światełko pozytywu - mówi Kęsik.



Fundacja Ronalda McDonalda przekazała szpitalom w całej Polsce w ciągu 9 lat ponad 1600 łóżek. Koszt zakupu jednego to około 1500 złotych.