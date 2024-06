"Nagrody i prestiż nie nakarmią artystów" - to opinie gości wczorajszej wieczornej debaty zorganizowanej przez Radio Szczecin.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że aktorzy i muzycy pracują za minimalne wynagrodzenie - mówiła Emilia Goch-Salvador ze stowarzyszenia Baltic Neopolis Orchestra.- Artyści są na najniższych krajowych w Szczecinie również... Widzę ogłoszenia, że się poszukuje motorniczych i zastanawiam się, czy tam nie ma lepszych warunków... Jak ja chodziłam do liceum i odwiedzałam regularnie filharmonię, to mój pan profesor miał średnią krajową i to zawsze było uznawane, że to jest dobra pensja. Jak to się stało, że przez te wszystkie lata ta średnia tak spadła, że już jest najniższą? - zapytała Goch-Salvador.Paweł Osuchowski z Fundacji Akademia Muzyki Dawnej podkreślił, że zwolnienie jedynego szczecińskiego hejnalisty może podcinać skrzydła młodym muzykom.- Jest bardzo mały nabór do szkół muzycznych, bo dzieci nie chcą grać... Chcemy być jak te wielkie metropolie. Miast jest w Polsce 900 i ponoć w prawie w każdym jest hejnał, i w prawie każdym trębacz ma robotę. Niedawno postanowiono zaoszczędzić na trębaczu szczecińskim, na sygnaliście. I teraz słyszymy taśmę - dodał Osuchowski.Cała debata dostępna jest na stronie radioszczecin.pl.