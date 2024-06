Grodzki o zarzutach dot. korupcji: to było wymyślone przez mafijną strukturę, jaką jest PiS

To była brudna polityczna gra - tak komentuje profesor Tomasz Grodzki zarzuty dotyczące korupcji w szpitalu w Zdunowie.

Zdaniem senatora Koalicji Obywatelskiej, to było wyrachowane działanie od początku nastawione na zdobycie większości w Senacie.Jak podkreślił w "Rozmowach pod Krawatem", wobec niego nie toczy się w tej chwili żadne postępowanie...- To była nagonka, która zaczęła się dokładnie w dniu, kiedy wybrano mnie marszałkiem Senatu. Przypomnę, że mieliśmy większość jednego senatora. Od początku było to wymyślone i dęte przez mafijną strukturę, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość. Ja nie muszę się oczyszczać - wyjaśnił prof. Grodzki.Przypomnijmy, że w lutym prokuratura wycofała wniosek o uchylenie immunitetu Tomaszowi Grodzkiemu. Śledczy wyjaśniali, że chodziło o niespójności z aktem oskarżenia, który prokuratura skierowała już do sądu.