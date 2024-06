Stargard zaprasza na moc koncertowej muzyki [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Tłumy mieszkańców i gości uczestniczyły w koncercie otwarcia stargardzkiego amfiteatru, który zadebiutował w piątkowy wieczór po gruntownej przebudowie.

Mimo deszczu, wszystkie miejsca na odnowionej widowni wypełnili widzowie ciekawi także amfiteatru, którego przebudowa zajęła półtora roku. Podczas uroczystego otwarcia uhonorowano również tych, którzy blisko 40 lat temu budowali amfiteatr - wówczas w czynie społecznym.



Pani Agnieszka, zajmując miejsce na nowej widowni miała okazję przypomnieć sobie koncert sprzed lat: - Ostatni raz byłam tutaj ponad 20 lat temu, jako nastolatka. Też były fajne imprezy, ale myślę, że teraz będzie jeszcze lepiej, szykuje się dobra zabawa.



Rafał Zając, prezydent Stargardu zapewniał natomiast, że w nowym obiekcie wiele będzie się działo: - Ten amfiteatr będzie kipiał ilością imprez i zachwyci jeszcze nie raz mieszkańców.



Joanna Tomczak, dyrektor Stargardzkiego Centrum Kultury zaprasza natomiast do amfiteatru przez weekend. - Czeka nas Stargard Festival'24. Sobota to Lady Punk, Małgosia Ostrowska i Myslovitz. Niedziela to The Dumplings, Natalia Szroeder, i - wymienia Tomczak.



Rozpoczęcie sobotniego koncertu o 19, natomiast w niedzielę organizatorzy Festiwal Stargard do amfiteatru zaproszą od 18.