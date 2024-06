Kolejny dzień atrakcji w stargardzkim amfiteatrze

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Niedzielne koncerty z udziałem gwiazd czekają mieszkańców Stargardu i gości w gruntownie przebudowanym amfiteatrze. W sobotni wieczór komplet widzów bawił się przy przebojach Lady Pank i Małgorzaty Ostrowskiej.

To także koncertowy debiut amfiteatru - został otwarty po trwającym półtora roku remoncie. Michał Wiraszko gitarzysta i wokalista, któremu przyznano tytuł Ambasadora Kultury Stargardu przypomina, że dzisiaj przed nami kolejne atrakcje.



- Natalia Szreder, Igo, The Dumplings i Król. Mówię to z wielką radością, bo na tym amfiteatrze spędziłem blisko połowę nastoletniego życia - mówi Wiraszko.



Organizatorzy spodziewają się również kompletu widzów w niedzielne popołudnie.



- Dzisiaj od osiemnastej, pewnie do północy. Wczoraj Lady Pank zrobili ludziom dobre czary mary. Do samego końca pełen amfiteatr i entuzjastyczne reakcje. Wcześniej Małgorzata Ostrowska, która też szykuje nowy album, dała świetny koncert, powracające Myslovitz. Zaczyna się tutaj coś dużego i fajnego dziać, więc trzymam bardzo mocno kciuki - dodaje Wiraszko.



Sobotni koncert był przy okazji testem dla amfiteatru, który wypełnił tłum blisko 4 tys. widzów, zgodnie z przewidzianą pojemnością obiektu.