Gaz w części mieszkań wieżowca w Stargardzie. Spółdzielnia czeka na ekspertyzy

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Przywrócono gaz do części mieszkań wieżowca przy ulicy Szewskiej 4 w Stargardzie.

Jego lokatorzy od blisko trzech tygodni czekają na zakończenie prac remontowych po tym, jak na początku czerwca Straż Pożarna podczas interwencji stwierdziła nieszczelność w piwnicach budynku.



Strażaków wezwali sami mieszkańcy, zaniepokojeni pęknięciami stropu na klatce schodowej przy głównym wejściu.



Ewa Pilarczyk, wiceprezes spółdzielni mieszkaniowej zapewnia, że w tym tygodniu gaz powinien popłynąć do wszystkich lokali. - Udało nam się przywrócić dostawę gazu do 60 mieszkań. Do czterech mieszkań nie udało nam się jeszcze wejść, żeby sprawdzić instalacje. Długo to trwa, ale te prace były dość wymagające - podkreśla Pilarczyk.



Spółdzielnia czeka natomiast na wyniki ekspertyzy stanu technicznego tzw. kiosku, czyli wejścia do wieżowca podpartego nowymi stemplami. - Stemple pojawiły się, żeby dodatkowo wesprzeć konstrukcję stropu tegoż kiosku. Dalsze czynności będą uzależnione od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego - dodaje Pilarczyk.



Spółdzielnia podkreśla, że klatka schodowa razem z głównym wejściem to osobna konstrukcja. Zauważone tu pęknięcia nie powodują więc zagrożenia dla całego budynku.