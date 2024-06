Złota alga zabiła ryby w Lubczynie. Wyławianych śniętych ryb jest mniej

"Liczba wyławianych ryb jest co raz mniejsza" - wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski przedstawił najnowsze dane w związku ze śnięciem ryb, które pojawiły się na plaży w Lubczynie.

Od 18 czerwca strażacy i przedstawiciele Wód Polskich wyłowili blisko 1600 kilogramów martwych ryb. Jedną z podstawowych przyczyn ich śnięcia są toksyny wydzielane przez złote algi.Sytuacja jest opanowana. Od czwartku tendencja wyławianych ryb jest spadkowa - podkreśla wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.- Pamiętajmy, że lato się dopiero rozpoczęło. Ciepłe dni, niskie stany wód, są dopiero przed nami, więc musimy mieć świadomość, że być może taka sytuacja się powtórzy. Poprosiłem WOT, żeby były gotowe do pomocy, gdyby liczba ryb się powiększyła - mówi Rudawski.Nadzór nad kąpieliskami w Lubczynie prowadzi Państwowa Inspekcja Sanitarna - zapewnia Małgorzata Domagała-Dobrzycka, zachodniopomorski wojewódzki inspektor sanitarny.- Kąpielisko Lubczyna jest zamknięte z powodu przekroczenia parametrów mikrobiologicznych, jak i śniętych ryb. Kąpielisko Dąbie jest tymczasowo zamknięte z powodu niedostatecznej oceny, jaką otrzymało za rok 2023 - mówi Domagała-Dobrzycka.Co jest przyczyną, że złota alga raz jest toksyczna, a raz nie - stara się wyjaśnić od 2022 roku prof. Małgorzata Bąk z instytutu Nauk o Morzu i Środowisku Uniwersytetu Szczecińskiego. Jak twierdzi, są trzy czynniki, które powodują jej rozwój.- To jest słona woda. Tak jak mówiłam, jest to gatunek słonolubny, ale do tego też jest to gatunek planktonowy, potrzebuje wody stojącej. Mamy tutaj drugi czynnik. I trzeci czynnik, to są biogeny, zanieczyszczenie, przeżyźnienie Odry - mówi Bąk.Niepokojące sygnały dotyczące martwych ryb można zgłaszać całodobowo do dyżurnych Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, pod nr tel. 91 43 03 342 lub 696 03 11 68.