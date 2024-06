Festiwal kultury alternatywnej EFKA w Świnoujściu

W Świnoujściu po raz pierwszy odbędzie się festiwal kultury alternatywnej EFKA.

Fani muzyki innej niż dobrze znana z rozgłośni radiowych spotkają się tu w sobotę 6 lipca - informuje jeden ze współorganizatorów Paweł Wdziękoński. - Festiwal odbędzie się w Basenie Północnym. To piękna część Świnoujścia. Hala wymaga większych nakładów, ale wyobrażamy sobie, że jak to zażre, to może uda się coś poprawić, że będą się tam mogły odbywać regularnie koncerty, nawet poza wakacjami.



Twórcy imprezy myślą o świnoujskim festiwalu rozwojowo. - W tym roku będzie preedycja, a mamy nadzieję, że od przyszłego roku to będzie festiwal z krwi i kości, dwudniowy i nie tylko muzyczny. Planujemy rozwinąć ten festiwal. Chcielibyśmy robić spotkania z ciekawymi ludźmi, podróżnikami, literackie czy wystawiennicze - dodaje Wdziękoński.



Na terenie tak zwanego Basenu Północnego zagrają między innymi Ludojad, Młody Dzban, Emerald Crane Sound System oraz Rat Kru.