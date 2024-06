Ostrzeżenie przed burzami w regionie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nadciągają burze - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pogodowe.

Dla województwa zachodniopomorskiego ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami obowiązuje do 23 - informuje Ilona Śmigrocka, synoptyczka IMGW. - Te burze w najbliższych godzinach mogą się rozwijać wieczorem. Opady deszczu do 30 mm i porywy wiatru do 70 km na godzinę. Lokalnie może padać grad. Po północy zanikną burze, ale opady deszczu są prognozowane do godzin porannych.



Niestety, w piątek ponownie spodziewamy się burz - dodaje Śmigrocka. - W piątek mogą być jeszcze silniejsze burze, zwłaszcza ze względu na wiatr. Głównie na południu i wschodzie województwa. Z silniejszymi porywami wiatru, nawet do 90 km na godzinę. Burze od godzin około południowych w piątek mogą się rozwijać i mogą trwać do wieczora w piątek.



Weekend pogodowo zapowiada się lepiej. W sobotę słonecznie bez opadów maksymalnie do 28 stopni. Gorzej wygląda niedziela. Po południu i wieczorem w regionie silny wiatr i opady deszczu. Możliwe burze z gradem. Od poniedziałku koniec upałów i burz.