Wypadek polskiego autobusu w Niemczech

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

16 osób zostało rannych w wypadku polskiego autobusu w Niemczech. W nocy, na autostradzie A24 między Berlinem a Hamburgiem autokar zjechał z pasa i uderzył w barierkę rozdzielającą jezdnie.

Policja twierdzi, że pasażerowie są lekko ranni, ale 6 osób trafiło do szpitala. Podróżni mają głównie obrażenia twarzy. Autobus uderzył w barierkę miedzy jezdniami autostrady i w znak drogowy. Rozbite zostały okna z lewej strony pojazdu i to właśnie z powodu szkła najbardziej ucierpieli pasażerowie.



Do wypadku doszło na wysokości Blievenstorf w Meklemburgii Pomorzu Przedenim. Autobus jechał w kierunku Hamburga, a podróżowało nim 59 osób.



Autostrada jest w tym miejscu zablokowana.