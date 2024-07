Rozbudowa Systemu Informacji Rzecznej RIS [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

System Informacji Rzecznej RIS będzie rozbudowany - obejmie swym zasięgiem kolejne 150 kilometrów Odry. To m.in. zestaw kamer i czujników do obserwacji tego co dzieje się na wodach śródlądowych.

System powstał 13 lat temu i cały czas jest rozbudowywany. W poniedziałek podpisano umowę na studium wykonalności dla kolejnego etapu rozbudowy systemu RIS.



- Obecnie system RIS działa na 250 km drogi wodnej, w tym 30 km drogi wodnej Warty od granic z wewnętrznymi wodami morskimi w Szczecinie do mostu autostrady A2 łączącego Berlin z Warszawą - mówi Piotr Durajczyk, dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.



Rozbudowanie systemu o kolejne 150 kilometrów ułatwi zarządzanie jednostkami pływającymi po Odrze.



- Działania związane z cyfryzacją są niezwykle istotne, dlatego, że pozwalają na wspieranie procesów transportowych. Dzięki takim systemom kapitanowie jednostek mogą otrzymywać niezbędne informacje. Są przesyłane do nich informacje dotyczące chociażby sytuacji pogodowej czy hydrologicznej. Jednostki mogą być lokalizowane i to wspiera funkcjonowanie żeglugi śródlądowej - podkreśla wiceminister infrastruktury, Arkadiusz Marchewka.



Rozbudowa systemu RIS ma wystartować w przyszłym roku i potrwać trzy lata; jej koszt to prawie 30 milionów złotych.