Tort na urodziny Szczecina. Prezydent zaprasza na Różankę

Dwa "lekkie i dietetyczne" 79-kilogramowe torty, koncerty i zabawy - Szczecin świętuje 79. urodziny...

Tradycyjnie w południe na Różancę urodzinowym poczęstunkiem mieszkańców częstować będzie prezydent Szczecina, Piotr Krzystek. W tym roku pomagać będzie mu jego zastępca, Marcin Biskupski.Smak tortu jest tajemnicą naszych cukierników - mówi prezydent Szczecina, Piotr Krzystek.- Na pewno będzie smaczny, tak jak każdego roku... Lekki, mało cukru, także dietetyczny. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Szczecina na Różankę. Niedziela, godzina 12, dwa duże torty. Raczej nie będzie to wegański tort, natomiast na pewno bardzo delikatny, a więc nawet osoby, które dbają o kalorie będą mogły go skosztować - zapraszał prezydent.Warto przyjść wcześniej...- Zwykle jest tak, że kilkanaście minut wcześniej już ta kolejka jest, więc cieszymy się, że jest tak duże zainteresowanie. Co roku dodajemy kilogram tortu więcej, więc mam nadzieję, że wystarczy dla większej liczby osób - dodał.Po degustacji zaprezentowany będzie program artystyczny.W południe na różankowej scenie wystąpi duet Jackpot.Zaraz po ich występie odbędzie się koncert "Oscarowa Muzyka Filmowa" podczas którego usłyszymy przeboje m.in. z "Titanica" czy "Piratów z Karaibów". Na wielki finał przygotowano urodzinową potańcówkę z "muzyką na żywo" w wykonaniu zespołu BigBeat Live.Początek o godz. 16.