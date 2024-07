Wichura nad regionem, numer alarmowy się urywa [AKTUALIZACJA]

Po przejściu burzy zachodniopomorscy strażacy mają ręce pełne roboty.

Godz. 17.55

Kilkanaście obozów harcerskich - z terenów zagrożonych burzami z silnym wiatrem - ewakuowanych. Chodzi przede wszystkim o województwa zachodnie. Kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej poinformował, że ewakuacja miała charakter profilaktyczny.







- W związku z przechodzącym frontem burzowym do obiektów murowanych przeniosło się 18 obozów harcerskich, cztery z nich z pomocą strażaków. Nie ma informacji o poszkodowanych, harcerze przebywają w bezpiecznych miejscach - powiedział kapitan Gralec.





Gralec dodał, że do godziny 17 strażacy przeprowadzili blisko 780 interwencji w związku z silnym wiatrem i ulewnym deszczem. Najwięcej zgłoszeń przyjęto w województwach zachodniopomorskim, lubuskim i wielkopolskim.







16.00

14.15

Prawie 300 interwencji strażaków w Zachodniopomorskiem, jedna osoba poszkodowana - to po przejściu burzy przez nasz region.Do ok. 40 zdarzeń doszło w samym Szczecinie - strażacy wyjeżdżali głównie do powalonych drzew na drogi. Jedna interwencja dotyczyła drzewa, które przewaliło się na dom - to przy al. Przyjaciół.W Szczecinie nie ma informacji o poszkodowanych.W regionie ucieczką ratować musieli się harcerze z pola namiotowego na półwyspie Ostry Róg. Siedemdziesięciu czterech biwakowiczów schroniło się w pobliskim kościele.Ponad 160 zgłoszeń w całym województwie, z czego 70 w Szczecinie.Przez szalejącą burzę i wiatr na drogach mogą pojawić się powalone drzewa, tak jak na Turzynie na Bohaterów Warszawy w kierunku Krzywoustego. Jeden pas ruchu jest zablokowany także na Poniatowskiego.Utrudnień należy spodziewać się także na Derdowskiego - tam auta z niższym zawieszeniem w ogóle nie powinny jechać, bo istnieje ryzyko, że po prostu staną i już nie ruszą.Na dach domu przy alei Przyjaciół przewaliło się drzewo. Nie ma osób poszkodowanych. Wnętrze budynku zostało jednak zalane.Natomiast w Przybiernowie, w powiecie goleniowskim, doszło do zalania piwnicy.Przy obecnych warunkach pogodowych pamiętajcie o zabezpieczeniu przedmiotów w ogrodach, na działkach i tarasach. W razie możliwości nie wychodźcie na zewnątrz.Badamy i analizujemy sytuację w całym regionie - pamiętajcie, że jesteście naszymi oczami na drogach. Jeśli coś widzicie dzwońcie do nas: 510 777 222.