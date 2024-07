Czarne skrzynki w autach. Ekspert komentuje w "RSnW"

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

Czarne skrzynki w samochodach osobowych to narzędzie dla służb, aby mogły ustalić przyczynę wypadku - wyjaśniał w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakub Faryś.

Obowiązek montowania czarnych skrzynek to nowy przepis unijny, który wszedł w życie z początkiem lipca. Od teraz każdy nowo wyprodukowany samochód ma obowiązek posiadać rejestrator EDR.



- Największa różnica jest taka, że jest rejestrowanych zaledwie, albo aż kilka sekund. Do tych danych będzie dostęp dopiero po ewentualnej kolizji. W momencie, kiedy stosowne organy zwrócą się o to, żeby te dane udostępnić - powiedział Faryś.



Obecny przepis obejmuje jedynie nowe samochody osobowe. Autobusy i samochody ciężarowe będą objęte nową ustawą dopiero od 7 stycznia 2026 roku.