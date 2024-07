Prokuratura o immunitecie posła Romanowskiego

Prokuratura Krajowa odrzuca zarzuty o bezprawne zatrzymanie posła Marcina Romanowskiego.

Adwokat zatrzymanego Bartosz Lewandowski w mediach społecznościowych napisał, że poseł został zatrzymany bezprawnie, bo posiadał jeszcze jeden immunitet delegata do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.Rzecznik Prokuratury Krajowej, prokurator Przemysław Nowak powiedział, że immunitet ten dotyczy tylko spraw związanych z działalnością w ramach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.- Zarzuty nie dotyczą w sposób oczywisty jego mandatu jako członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i ten immunitet w żadnym wypadku nie stoi na przeszkodzie ani zatrzymaniu, ani przedstawieniu zarzutów, ani ew. wniosku o zastosowaniu tymczasowego aresztowania - powiedział.Trwają czynności z zatrzymanym posłem. Postawiono mu zarzuty głównie dotyczące wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości, niedopełnienia obowiązków, ustawiania konkursów, przekroczenia uprawnień, poświadczania nieprawdy w dokumentacji i wyrządzenia szkody majątkowej w Skarbie Państwa.Nie wiadomo, czy zdecydowano się na wniosek o tymczasowe aresztowanie. Formalnie taki wniosek może być złożony do sądu we wtorek.