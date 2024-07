W duchu eko się opłaca. I to coraz bardziej

Coraz bardziej liczy się jakość, nie ilość - przekonują rolnicy, którzy stawiają na ekologiczne prowadzenie gospodarstw.

Jak mówią, klienci chętniej sięgają teraz po naturalne, wysokiej jakości produkty bez dodatku chemii, dlatego uprawy i hodowle "w duchu eko" stają się coraz bardziej opłacalne.









- Ludzie po prostu zaczęli się interesować tym, co wkładają do garnka, do koszyka nie mając wcześniej świadomości. Uważam, że im więcej będzie takich gospodarstw, które produkują z przekonania i świadomie w trosce o klienta, o to, by klient mógł zdobyć bezpieczne produkty, tym świat będzie lepszy - ocenił.



Tomasz Piszczek z gospodarstwa w Juchowie wyjaśniał, że rośnie także świadomość konsumentów.Więcej o informacji o ekologicznych gospodarstwach można znaleźć w audycji "Na Szczecińskiej Ziemi"