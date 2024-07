Integracja polsko-ukraińska na Pomorzu Zachodnim. "Ten proces wymaga czasu"

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Coraz częściej unikają rozmów w mowie ojczystej, między innymi w autobusach czy tramwajach. Rozmawiają szeptem przez telefon a mieszkańcy zwracają im uwagę za ich odmienność - mowa o obywatelach Ukrainy, którzy pracują i prowadzą w Szczecinie własne biznesy.

Różnice są coraz bardziej widoczne - podkreśla prezeska stowarzyszenia Mi-Gracja Katerina Zawierzeniec.



- Społeczeństwo jest zróżnicowane; doprowadziło to do różnych przestępczych sytuacji. Z kolei też jest milczące zezwolenie, że można dyskryminować i nie reagować - mówiła.



Napięcie miedzy obywatelami Polski i Ukrainy rośnie, ale:



- Integracja to proces, a proces wymaga czasu. Spokojnie miejmy do siebie dużo szacunku, zwracajmy się do siebie z godnością, a wszystko będzie dobrze. Na pewno pomoże nam wyrozumiałość i empatia - zaleca socjolog Robert Bartłomiejski.



W naszym regionie to właśnie obywatele Ukrainy są najliczniejszą grupą cudzoziemców. Do ZUS zgłoszonych jest obecnie 52 tysiące osób tej narodowości.