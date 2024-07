Wyjątkowe eksponaty na 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Kołobrzeskie Muzeum Oręża Polskiego przygotowuje się do obchodów 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Z tej okazji zaprezentuje niezwykłe eksponaty.

Specjalną wystawę Muzeum Oręża Polskiego planuje przygotować 30 lipca na ekspozycji plenerowej przy ul. Emilii Gierczak. Dyrektor muzeum Aleksander Ostasz mówi o najważniejszych przygotowanych eksponatach.



- Mamy dwa oryginalne zabytki, które brały udział w Powstaniu Warszawskim. Z jednej strony mamy pistolet maszynowy "Błyskawica", których wyprodukowano około 740 sztuk, z drugiej strony mamy niemiecki transporter opancerzony - mówi Ostasz.



Będzie to jedyna okazja, by wsiąść do środka niemieckiego transportera. Z kolei przed głównym wejściem do muzeum historię powstania przybliży Instytut Pamięci Narodowej.



Dyrektor koszalińskiej delegatury IPN Rafał Semolnik mówi, że działania będą skupione wokół znaku Polski Walczącej.



- Będzie znak, który będziemy wykonywać na torbach i będziemy go rozdawać mieszkańcom Kołobrzegu i turystom, którzy odwiedzają miasto - mówi Semolnik.



Powstanie Warszawskie trwało 63 dni i było największym zrywem polskiego państwa podziemnego w czasie II wojny światowej.