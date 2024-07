Lemoniada dla ochłody od dwóch młodych szczecinian

Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]

Coraz więcej młodych biznesnemów w Szczecinie. Kacper i Maciek mają 12 lat. Ich lemoniada chłodzi przechodniów spacerujących ulicą Mickiewicza.

Na pomysł wpadli sami - sami też napój przygotowują. Jak mówią chłopaki ich lemoniada cieszy się powodzeniem.



- Dostałem niedawno nową konsolę i zbieram na fajną grę. Byłem u góry zapytać mamy czy mamy kocyk bo nas nogi bolą, ale nie mieliśmy, ale za to sprzedajemy już dużo, zarobiliśmy wczoraj zarobiliśmy aż 220 zł. - Gdzieś tam zobaczyłem że jakieś dzieci sprzedają lemoniadę to też chciałem. Razem robimy na miejscu, sami się nauczyliśmy - mówią chłopcy.



Kacpra i Maćka możecie spotkać codziennie przy Mickiewicza 4 w Szczecinie od 13:00 do 20:00 do końca przyszłego tygodnia.