Protest przewoźników na S3 zawieszony na dwa tygodnie

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]

Jutro na węźle Goleniów Południe miał odbyć się kolejny protest organizowany przez Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych. Został odwołany - tłumaczy Dariusz Matulewicz, członek stowarzyszenia.

- Przewoźnicy stwierdzili że w związku z przygotowaniami w Szczecinie do Tall Ships Races i z przygotowaniami do imprezy Pol'and'rock no nie będziemy tutaj robić protestów, bo to utrudni też ludziom ten Pol'and'rock się zaczyna przyszłym tygodniu i już się zaczyna pierwszy ruch na drogach związany z tymi imprezami i nie chcemy tak robić - mówi Matulewicz.



Polski rząd robi za mało - dodaje Matulewicz.



- Na tą chwilę apelowaliśmy od pół roku o wsparcie dla branży widząc że ta sytuacja branży się pogarsza. Ona ciągle się pogarsza i nic się nie zmienia w tym temacie, natomiast polski rząd nadal uważa, że nic nie musi robić, że pomoc przewoźnikom niepotrzebna - dodaje Matulewicz.



Kolejny protest na węźle Goleniów Południe ma się odbyć w sobotę 10 sierpnia.