Gaz pieprzowy na festiwalu

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Rozpylony gaz pieprzowy na Sun Festivalu w Kołobrzegu - kilkadziesiąt osób poszkodowanych.

Do sytuacji doszło w nocy na terenie Lotniska Bagicz, nieopodal Kołobrzegu, gdzie odbywają się koncerty hip-hopowe.



Do niebezpiecznej sytuacji miało dojść pod sceną w czasie nocnych koncertów. Jak informuje portal KoszalinInfo.pl, około 30 osób - w tym ratownicy medyczni zabezpieczający imprezę, doznało podrażnienia oczu oraz dróg oddechowych. Według portalu, dwie osoby przewieziono do szpitala. Poszkodowanych na miejscu opatrywali ratownicy obsługujący festiwal. Ustalany jest sprawca incydentu. Osoba ta najprawdopodobniej stała koło sceny i miała ze sobą butlę lub miotacz z gazem pieprzowym, który następnie rozpyliła wśród ludzi bawiących się na koncercie. Jak informuje KoszalinInfo.pl, impreza została przerwana i wznowiono ją po kilkunastu minutach.