Goście RSnW o awarii policyjnych kamer

Policyjne kamery, przypięte do mundurów nie działały przez ostatnie trzy miesiące - informowaliśmy wczoraj w Radiu Szczecin.

Takie urządzenia są niezwykle chronione, "dane z kamer zgrywane są do stacji dokującej, a następnie przechowywane na serwerach, nie może w nie ingerować nikt z zewnątrz" - tłumaczy nadkomisarz Mirosława Rudzińska: - Same kamery działały, był problem z systemem, po prostu mylił urządzenia, a więc identyfikacja danej kamery i nagrania była utrudniona, ponieważ system posiadał awarię.Kamery były przydatne zarówno policjantom, jak i osobom z którymi prowadzili czynności - uważa mecenas Jacek Kępski, który był gościem audycji "Radio Szczecin na Wieczór".- Myślę, że to jest z uszczerbkiem dla dobra wymiaru sprawiedliwości, bowiem pozbawiamy się w ten sposób obiektywnego dowodu, który pozwoli potem powołanemu do tego organowi rozstrzygnąć, jaki był przebieg danej interwencji - podkreśla Kępski.Policja w całej Polsce ma na swoim wyposażeniu około 6000 kamer.