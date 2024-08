Wyprawa rowerowa pod hasłem walki z rakiem [ZDJĘCIA]

Fot. Aleksander Makowski [Radio Szczecin] Fot. Aleksander Makowski [Radio Szczecin] Fot. Aleksander Makowski [Radio Szczecin]

Wygrali walkę z rakiem - dziś wspierają walczących z tą chorobą. Rajd rowerowy OnkoTour 2024 oficjalnie rozpoczęty.

Zmagania rozpoczną się w sobotę i potrwają do 9 sierpnia na dystansie Świnoujście - Elbląg. Wśród uczestników wyścigu są byli pacjenci i bliscy osób, które zmagały się z nowotworem.



Podczas wyjazdu będą odwiedzać szpitale i dzielić się wiedzą. Na szlaku organizowane są pikniki zdrowia - pierwszy z nich odbył się w Szczecinie. Jego uczestnicy przekonują, że warto się badać.



- Profilaktyka jest najważniejsza i sama się przekonałam przy wykryciu pewnego nowotworu, o którym w ogóle nie wiedziałam. Na nic się nie uskarżałam i tylko i wyłącznie dzięki profilaktyce i pójściu na badania dowiedziałam się, że to właśnie mam. - To jest mój trzeci już rajd. W poprzednich edycjach osobiście przeżyłem wizyty w tych oddziałach. Pokazujemy, że my też na tych krótkich odcinkach, czasami 60 km, ale czasami jest to 100 kilometrów też walczymy - mówili uczestnicy rajdu.



Drugim najczęstszym powodem śmierci w województwie zachodniopomorskim jest rak.



- To właśnie jest taka wspólna inicjatywa wszystkich pomorskich województw, żeby pokazać, jak ważna jest profilaktyka przeciw rakowi - podkreślił wojewoda zachodniopomorski, Adam Rudawski.



Tegoroczna, ósma edycja rajdu startuje pod hasłem: "Żyj zdrowo i sportowo!"