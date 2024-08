Szantowy flash mob w Morskim Centrum Nauki [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk

Szantowy Flash mob na schodach Morskiego Centrum Nauki podczas The Tall Ships Races. Blisko 30 szantymenów z żaglowca Zawisza Czarny wyłoniło się niespodziewanie spośród odwiedzających muzeum i zaśpiewało morskie pieśni.

- Bardzo nam się podoba. Dzieciom nawet się podoba. Bardzo oryginalnie. Ciekawe muzeum, ciekawe miejsce. Podoba się. Pewnie. Jesteśmy zachwyceni - mówią odwiedzający muzeum.



- Na morzu również śpiewamy. Są to nie tylko formalne próby, ale również bardzo spontaniczne muzyczne wydarzenia. Tak lubimy śpiewać, tak lubimy muzykować, że jest to absolutnie nie do powstrzymania. Przećwiczone mamy około 70 pieśni. Najłatwiejsza w wykonaniu? Wszystkie są łatwiutkie. Najtrudniejsza? Wszystkie są trudniutkie - mówi jeden z członków załogi.



Zawiszę Czarnego można oglądać przy Nabrzeżu Starówka.