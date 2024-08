"Jeżeli komuś dzieje się krzywda, naszym obowiązkiem jest pomóc" [ZDJĘCIA]

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Anna Arabska-Szmajdzińska {Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

Tratwy ratunkowe, apteczki, koła ratunkowe czy bosaki - m.in. takie środki bezpieczeństwa powinny znaleźć się na każdej jednostce pływającej.

Do tego dochodzą odpowiednie szkolenia niezbędne do niesienia pomocy w różnych sytuacjach. Jak to wygląda na holowniku Bolko i jachcie Zryw?



- Mamy na wyposażeniu łódź roboczą, która pomaga nam w różnych akcjach. Możemy podbierać rozbitków z wody. - Ogólnie z wyposażenia w razie "godziny W" mamy tratwę ratunkową, dwa koła ratunkowe plus bojkę, tyczkę, która wrzucona do wody płynie z tą samą prędkością, co człowiek. Oczywiście apteczka. - Jeżeli komuś dzieje się krzywda, to jest nasz obowiązek, żeby im pomóc: np. wybuchłby w pobliżu pożar - jesteśmy w stanie uruchomić armatkę wodną. Mamy 200 metrów zasięgu, jesteśmy w stanie w ciągu 10 minut podcumować - mówili żeglarze i ratownicy.



Jednostki można zwiedzać w sobotę i przez całą niedzielę.