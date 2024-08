Młody rap na regatowej scenie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najpierw gościła trzy razy w Radiu Szczecin na mini-koncercie, teraz zagrała na regatowej scenie The Tall Ships Races.

Fani Queenkutee, bo taki sceniczny pseudonim wybrała młoda raperka, bawili się do utworów z nowej płyty Morze24.- Mega fajna dziewczyna. Pierwszy raz ją słyszę, ale jest ok... - Bawię się fantastycznie, jest naprawdę świetnie. Oby tak dalej. Doskonale znam te utwory. Wczoraj wyszła nowa płyta, już jestem jej mega ciekawa - mówią uczestniczki koncertu.- W momencie, kiedy rodzice zapisali mnie na pierwsze zajęcia ze śpiewu i tańca. Przychodziłam do domu i zawsze śpiewałam rodzicom to, czego się nauczyłam. Miałam dwa etapy - taki, że płakałam i drugi, kiedy śpiewałam i byłam szczęśliwa. Zapraszam serdecznie do posłuchania mojej muzyki - zachęca artystka.- Pierwszy raz zobaczyłam Julię w 2007 roku, jak się urodziła, bo jestem jej tatą. Jesteśmy z troszeczkę innego pokolenia i bliżej nam do rocka niż do rapu. Jak jednak zostawiliśmy jej wolną rękę, to zaczęła się rozwijać - dodaje tata raperki.Początkująca artystka idzie jak burza i zapewnia, że będzie śpiewała dalej, a jej pierwsi fani wróżą jej wielką karierę.