Rolnicy: Cisza przed burzą

To cisza przed burzą - tak mówią rolnicy o swoich planach.

Choć od pewnego czasu nie widać ich manifestacji, zniknęły też blokady dróg, to organizatorzy tych akcji zapewniają, że to jedynie przerwa. To dlatego, że emocje wśród rolników wciąż buzują.Jak mówił Stanisław Barna w audycji "Na Szczecińskiej Ziemi", rolnicy znów dadzą o sobie znać. Rząd nie spełnił postulatów protestujących, nie chce nawet prowadzić dialogu - wyjaśniał jeden z organizatorów ostatnich akcji w naszym regionie. - Pan Siekierski (minister rolnictwa - przyp. red.) tak się tłumaczy: nie ma pieniążków i trwamy dalej, a rozwiązań nie robimy. Chcieliśmy zespoły robocze, żeby wprowadzić. Do tej pory nie zaproszono nas do takich rozmów, żebyśmy przeprowadzili te zespoły - mówi Barna.Rolnicy domagają się m.in. powstrzymania napływu płodów rolnych z Ukrainy. Jak wyjaśniają, teraz nie protestują, bo nie pozwala im na to czas żniw. Więcej o sprawach rolniczych w naszej audycji "Na Szczecińskiej Ziemi" , co sobotę od szóstej rano.