Największe żaglowce opuszczają Szczecin [AKTUALIZACJA, ZDJĘCIA]

Ekwadorski Guayas. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Ekwadorski Guayas. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Po trzech dniach pełnych atrakcji nadszedł czas pożegnać żaglowce, które przypłynęły do Szczecina na finał The Tall Ships Races. W poniedziałek żaglowce wypłyną z Wałów Chrobrego w kierunku swoich portów macierzystych.

Pierwsze jednostki opuściły przystań o 6 rano. O godzinie 7 z Nabrzeża Wieleckiego wypływają jachty klasy C i D, a od godz. 9 do 12 w rejs wyruszą największe żaglowce klasy A i B. To na przykład takie jednostki jak "Fryderyk Chopin", "Kapitan Głowacki", "Guayas" czy "Dar Młodzieży".



"Kapitanem Borchardem" do Świnoujścia płynie nasz reporter Sebastian Wierciak.



- Powoli zbliżamy się do Zalewu Szczecińskiego. Za nami mnóstwo symbolicznych i wzruszających chwil. Pożegnanie z mieszkańcami, znikające za horyzontem Wały Chrobrego, a kiedy mijaliśmy stację pilotów na wejściu do Szczecina, kapitan ogłosił baczność z lądu. Najpierw usłyszeliśmy hymn Polski, a chwilę później wybrzmiało "Time to say goodbye". Pożegnać się podpłynął na kogutach także patrol Straży Granicznej. Na pokładzie "Kapitana Borcharda" są 53 osoby. Do Świnoujścia płynąć będziemy około 6 godzin, na silniku, bo żagle rozwinięte zostaną dopiero na pełnym morzu. Nad nami świeci słońce i mam nadzieję, że podobnie będzie po godzinie 18, bo dziś w planach wyjątkowe wydarzenie, kiedy wszystkie polskie jednostki postawią żagle na redzie w Świnoujściu, planowane jest pierwsze w historii wspólne zdjęcie - mówi Wierciak.



Wszyscy chętni będą mogli pożegnać żagle na Wałach Chrobrego. W ten weekend Szczecin był portem dla 65 żaglowców. Wszystkie jednostki opuszczą szczecińską przystań do godziny 12.