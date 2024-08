Autobusy widmo i odwołane kursy... "Tak jest prawie zawsze"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Odwołane kursy, brak komunikacji zastępczej i informacji o problemach na danych liniach. Tylko dzisiaj do godziny 17:30 zostało odwołanych 56 kursów na 13 trasach.

Zapytaliśmy pasażerów oraz Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, jak to jest z tymi opóźnieniami...



- Zawsze kilka minut jest po czasie. - Wiele razy miałem tak, że właśnie czekałem na autobus i niestety nie podjechał. Musiałem czekać na następny... - Nic się nie zmienia. - Mamy już spóźnione 61 i tak jest prawie zawsze - mówią mieszkańcy.



- Sytuacja jest trudna dla przewoźników, dla nas i dla pasażerów również... Powody kursów, które zostały niewykonane są różne. Jeśli chodzi o autobus 811 - absencja kierowcy, jeśli chodzi o linię 5 to usterka techniczna tramwaju. Kolejna linia nr 5 - tam miała miejsce interwencja policji wobec pasażera tramwaju. Jeśli chodzi o linię 10 to powodem była usterka techniczna. Jeśli zaś mówimy o linii 60, to ten pojazd został uszkodzony przez innego uczestnika ruchu w kolizji. Takie sytuacje się po prostu zdarzają... Nie ma co ukrywać, informacje o problemach kadrowych w spółkach przewozowych też nie są już dziś tajemnicą. One występują - podkreśla Kacper Reszczyński, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.



A dziś odwołane połączenia wystąpiły między innymi na liniach numer: 2, 3, 4, 5, 10, 58, 59, 60, 66, 241, 904, 806, 811.