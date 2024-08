Camping w lesie coraz popularniejszy w naszym regionie

Jak relaks, to tylko w lesie - rośnie zainteresowanie wypoczynkiem na łonie natury. Chodzi o akcję "Zanocuj w lesie", którą nadleśnictwa rozpoczęły trzy lata temu.

W całej Polsce wyznaczono miejsca legalnego biwaku. W Zachodniopomorskiem jest wielu chętnych do takiego wypoczynku - mówi rzecznik Nadleśnictwa Kliniska Mateusz Bzdęga.- Na miejscu często można zobaczyć namioty, hamaki, w których nocują entuzjaści bushcraftingu czy survivalu. Szczególnie w okresie letnim, kiedy aura sprzyja - mówi Bzdęga.Zapytaliśmy mieszkańców Szczecina, co sądzą o takim spędzaniu czasu.- Ja jestem jak najbardziej za biwakami w lesie. - Ja często chodzę do lasu nocować w lesie. Fajna sprawa wśród natury. Ta cisza, ten spokój, taki relaks. - Ktoś lubi, to czemu nie? - mówią szczecinianie.Trzeba dobrze przygotować się do takiej wycieczki - zaznacza harcmistrz Kacper Kumowski ze Związku Harcerstwa Polskiego.- Przede wszystkim należy uważać gdzie się chodzi, patrzeć czy nie ma gdzieś zawalonych drzew. Trochę im zajmuje czasem usunięcie tych drzew, więc trzeba na pewno sprawdzić to miejsce. Sądzę, że najważniejszą rzeczą jest apteczka. Najprościej też zwierzęta odstrasza jakiś hałas - radzi Kumowski.Miejsca wyznaczone do legalnego noclegu znajdziecie pod LINKIEM