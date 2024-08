Pierwszy raz w naszym regionie! Starcie najlepszych skejtów z Polski [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Pierwszy w regionie deskorolkowy Puchar Polski już za nami. W skateparku na osiedlu Majowym w Szczecinie zmierzyli się najlepsi zawodnicy z Polski.

- Nie zabrakło także skejtów ze Szczecina i regionu - mówi Adrian Wasikowski, instruktor Akademii Deskorolki i członek stowarzyszenia Switch: - Zawody rozegrały się w trzech kategoriach - Open, U16 i Girls.



Wychowankowie Switch'a na własnym podwórku zdobyli wysokie noty. - Poszło nam bardzo dobrze, nie spodziewałem się, że pójdzie aż tak dobrze. Bardzo mi ułatwiło zadanie to, że jest to mój skatepark lokalny, na którym jeżdżę prawie codziennie - mówi Iwo Puch.



- Ja startowałem w kategorii Open, dobrze mi poszło, chociaż mam parę rzeczy do poprawienia, to jestem zadowolony ze swojego wyniku. Z samego Szczecina mamy około 10 zawodników. To naprawdę sporo... - dodaje Kacper Załuski.



Sobotnie zawody były przystankiem deskorolkowego Pucharu Polski, na którym uczestnicy zbierali punkty kwalifikujące ich później do Finału Mistrzostw Polski. W kategorii U16 (poniżej 16. roku życia) pierwsze miejsce zdobył Maksymilian Leszner, drugie - Jakub Lewczak, a trzecie przypadło Krzysztofowi Dymnickiemu. W grupie Open (dla zawodników powyżej 16. roku życia) na najwyższym miejscu podium stanął Maciej Stępień, drugie miejsce przypadło Adamowi Ulmanowi (który jest jednym ze szkoleniowców szczecińskiej Akademii Deskorolki), a trzecie - Ernestowi Mosurowi. W kategorii pań zwyciężyła Nelly Zarzycka, drugie miejsce zajęła Nikola Mika, a trzecie - Kora Strzelczk.



Zawody zorganizowało szczecińskie stowarzyszenia SWITCH, które prowadzi także Akademię Deskorolki, gdzie uczą się i trenują deskorolkowcy w każdym wieku i na każdym poziomie zaawansowania.