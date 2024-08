Prapremiera serialu "Odwilż" w Szczecinie

Fot. materiały organizatorów

Swoją premierę będzie miał w przyszłym tygodniu, ale szczecinianie już dziś obejrzeli dwa pierwsze odcinki.

Mowa o drugim sezonie serialu "Odwilż", do którego zdjęcia robione były w stolicy Pomorza Zachodniego. W jednej z pierwszych scen zagrało również Radio Szczecin.



- Świetne po prostu. Do tego znane nazwiska. - Jest taki... gęstszy niż pierwszy sezon, więc duża ciekawość, jak to dalej będzie się rozwijać. - Emocje w tym drugim odcinku tak zaczęły wrzeć, że wydaje mi się, że 3 i 4 będą jeszcze bardziej emocjonujące. - Chcę oglądać już dalej... - mówią szczecinianie.



Pierwszy sezon traktował o zagadce kryminalnej i ciele odnalezionym w Odrze, natomiast drugi skupi się na handlu ludźmi w Szczecińskim Porcie.